Viele Unbekannte: Neue Regierung in Frankreich

Unverständnis im In- und Ausland

Frankreich steckt in einer tiefen politischen Krise, gestritten wird über Sparpläne und die Pensionsreform. Lecornu begründete seine Rückkehr mit Pflichtbewusstsein. In Frankreich und im Ausland herrscht großes Unverständnis darüber, was Macron bewogen haben mag, nach drei gescheiterten Versuchen erneut einen Regierungschef aus dem eigenen Lager zu ernennen, um den angesichts der dramatischen Budgetlage dringend nötigen Sparetat durch das Parlament zu bringen.