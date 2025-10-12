Shakespeare: Macht, Moral und Maskerade

Was für ein gefährliches Spiel um Macht, Lüge und Lust: Das Linzer Landestheater hat William Shakespeares „Maß für Maß“ angesetzt. Regisseur Sebastian Schug verpasst dem Klassiker über Machtmissbrauch treffende, topaktuelle Bezüge. In der Inszenierung ist ein spielfreudiges Ensemble zu sehen.