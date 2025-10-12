99ers ballerten die kleine Tor-Krise in Wien weg!

Auch wenn die Hausherren im Zwischendrittel auf 1:2 verkürzen konnten, der Sieg der Steirer war am Ende nie ernsthaft in Gefahr. Die 99ers lieferten eine starke Partie, hatten alles im Griff. Die Entscheidung fiel nach 43 Minuten: Kainz entledigte sich der Caps-Verteidiger wie von lästigen Fliegen und machte gegen seinen Ex-Klub mit einem Gustostückerl-Treffer seinen Doppelpack perfekt. „Wir haben alles gegeben und sind heute belohnt worden. In letzter Zeit haben wir gegen vermeintlich schwächere Gegner immer wieder Punkte liegengelassen. Wir haben gezeigt, dass auch unsere vierte Linie gut ist“, war Kainz nach dem Sieg zufrieden.