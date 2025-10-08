Imam nach antisemitischen Postings freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft Wien ist zu dem Schluss gekommen, dass der 61-Jährige mit den Postings öffentlich zum Hass gegen Juden ausgerufen habe und erhob deshalb Anklage gegen ihn. Am Mittwoch musste sich der Mann am Landesgericht wegen Verhetzung verantworten – und ging mit einem Freispruch davon. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.