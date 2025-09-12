Wegen antisemitischer Postings: Imam angeklagt

Die Ermittlungen gegen den Imam liefen bereits seit mehreren Monaten, nun wurde die Klage gegen den Geistlichen offiziell fertiggestellt, bestätigt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Der Imam der Assalam-Moschee am Schöpfwerk in Wien-Meidling war der Strafverfolgungsbehörde im Februar wegen Verhetzung und Antisemitismus aufgefallen. „Oh Allah, besiege die Juden und unterstütze die Mujaheddin, die für Allah in Palästina kämpfen“, schrieb er etwa auf Facebook.