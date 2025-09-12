Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat in Wien

Wegen antisemitischer Postings: Imam angeklagt

Wien
12.09.2025 15:10
(Bild: Roman Yanushevsky - stock.adobe.com)

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte bereits seit März offiziell gegen einen Wiener Imam aus Wien-Meidling wegen Verhetzung. Nach mehreren Facebook-Postings hatte der Mann Mitte Februar seine Funktion zurückgelegt. Am Freitag wurde bekanntgegeben, dass die Anklageschrift nun vorliegt.

0 Kommentare

Die Ermittlungen gegen den Imam liefen bereits seit mehreren Monaten, nun wurde die Klage gegen den Geistlichen offiziell fertiggestellt, bestätigt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Der Imam der Assalam-Moschee am Schöpfwerk in Wien-Meidling war der Strafverfolgungsbehörde im Februar wegen Verhetzung und Antisemitismus aufgefallen. „Oh Allah, besiege die Juden und unterstütze die Mujaheddin, die für Allah in Palästina kämpfen“, schrieb er etwa auf Facebook.

Die Staatsanwaltschaft Wien ist zu dem Schluss gekommen, dass der 61-Jährige öffentlich zum Hass gegen Juden ausgerufen habe. Der Mann muss sich am 8. Oktober am Landesgericht verantworten. 

Facebook-Profil mittlerweile gelöscht
An anderer Stelle hieß es gar, dass Jüdinnen und Juden ein „abscheuliches Volk“, „Verbrecher“, „blutrünstige Menschen“ seien, die nur „die Sprache von Blut und Mord“ verstehen würden. Das Facebook-Profil des Mannes ist inzwischen nicht mehr auffindbar.

Zitat Icon

Das ist eine inakzeptable Reaktion auf den Nahostkonflikt.

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ)

IGGÖ verhängte Tätigkeitsverbot über Imam
Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) bezeichnete die Aussagen als „inakzeptable Reaktion auf den Nahostkonflikt“ und verhängte ein Tätigkeitsverbot über den Imam. Dieses bestehe unabhängig von den strafrechtlichen Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der IGGÖ bereits im März zu dem Vorfall.

Lesen Sie auch:
Verhetzungsvorwurf
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Wiener Imam
20.03.2024
Wegen Antisemitismus
Wiener Imam legt Funktionen zurück
15.02.2024

Die Assalam-Moschee besuchen größtenteils Menschen mit ägyptischen Wurzeln. Sie ist seit 2016 Teil der IGGÖ. In den dort gehaltenen Predigten konnten keine problematischen Inhalte festgestellt werden. Zusätzlich zu dem Mann, gegen den die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt, predigten dort zwei weitere Imame, die weiterhin aktiv sind.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 20°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
17° / 20°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
16° / 20°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
17° / 20°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
16° / 20°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
199.583 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.121 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
98.049 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2914 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1210 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Wien
Auch Wien war Tatort
Europaweit gesuchter Mafiosi in Berlin verurteilt
Täter auf der Flucht
Teenager nach Messerstich in Park schwer verletzt
Eklat in Wien
Wegen antisemitischer Postings: Imam angeklagt
Zu schnell unterwegs
Bezirk will Radeln auf der MaHü verbieten
Streit eskalierte
Parksheriff von 32-Jähriger gebissen und bespuckt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf