„Ja, sind getrennt“

Ehe-Aus bei Produzent Jack White (85) und Rafaella

Society International
08.10.2025 11:44
Die Ehe von Jack White und seiner Rafaella ist gescheitert.
Die Ehe von Jack White und seiner Rafaella ist gescheitert.(Bild: APA/ZB/Jens Kalaene)

Ehe-Aus bei Jack White: Der Hit-Produzent und seine Frau Rafaella haben sich getrennt. Es ist die vierte Ehe des 85-Jährigen, die zerbrochen ist.

„Ja, wir sind getrennt“, bestätigte Rafaella Nussbaum gegenüber der „Bunte“. Und erklärte: „Es ist eine Trennung voller Respekt und tiefer Freundschaft.“

„Entscheidung war notwendig“
Am 2. September feierte Jack White, der bürgerlich Horst Nussbaum heißt, seinen 85. Geburtstag – ohne seine Ehefrau. Offiziell hieß es, dass die 40-Jährige krank sei. Wie jetzt herauskommt, war die Liebe des Hit-Giganten, der nach eigenen Angaben eine Milliarde Tonträger in 50 Jahren verkauft hat, und seiner Rafaella damals schon erloschen.

Sie habe lange mit sich gerungen, gab Rafaella jetzt zu. „Mir ist es unheimlich schwergefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber sie war notwendig. Schon seit Monaten leben wir getrennt unter einem Dach – jetzt werde ich ausziehen.“

Gute Wünsche für die Zukunft
Der Plan sei, mit den Kindern Max (6) und Angelina (2) demnächst eine neue Wohnung zu beziehen. „Jack ist ein Typ Mann, der nicht gern allein ist. Ich wünsche mir sehr, dass er eine neue Partnerin findet“, wünscht sie ihrem Ex, mit dem im Dezember 2015 Traumhochzeit feierte, für die Zukunft alles Gute.

Jack White freut sich mit Ehefrau Rafaella über eine Tochter. 
„Gott wollte es so“
Jack White mit 83 Jahren wieder Vater geworden
31.10.2023

Jack White, der für sein Lebenswerk über 400 Gold- und Platin-Auszeichnungen erhielt, musste in den letzten Jahren mehrere gesundheitliche Krisen überwinden: Ende 2024 stürzte er schwer, wenige Monate später folgte im Frühjahr 2025 ein Schlaganfall. Sein Leben hing am seidenen Faden – doch der Musikgigant kämpfte sich zurück.

