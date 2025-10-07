EU-Chefin abwählen? FPÖ allein auf weiter Flur

Schieder mit Kritik an EU-Chefin, aber ...

Das heiße aber nicht, dass „wir den derzeitigen Kurs von der Leyens stützen“, betont der Sozialdemokrat. Die Deutsche müsse „jetzt unter Beweis stellen, dass sie auch liefert, was sie verspricht“. Er fordert, „beim Europäischen Green Deal (für Klimaschutz, Anm.) voranzuschreiten statt zurückzurudern, eine wettbewerbsfähige und zukunftsorientierte Wirtschaft in Europa zu kreieren und vor allem den Menschen mit echten Maßnahmen für ein leistbares Leben, eine Perspektive zu bieten“.