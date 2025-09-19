Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

EU: Von der Leyen als Crash-Pilotin

Kolumnen
19.09.2025 06:00
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand
Bilanziert für die „Krone“: Wirtschaftschef Georg Wailand(Bild: Krone KREATIV)
0 Kommentare

Es geht nicht um Persönliches, vielmehr um höchst Sachliches: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schafft und schafft es nicht, Europa auf einen Zukunftskurs zu bringen. Ganz im Gegenteil: Sie droht etwa Israel mit Boykottmaßnahmen, in der EU selbst hingegen bleibt sie eine Versagerin. Mit erhobenem Zeigefinger andere zu belehren, da ist sie recht flink, aber „ihre“ EU ist drauf und dran, ihre Souveränität zu verlieren.

Der Retter des Euro, Mario Draghi, hat vor geraumer Zeit einen 400 Seiten starken Bericht präsentiert: Was die EU alles zu tun hätte.

Und jetzt, ein Jahr danach? Von der Leyen ist als Crash-Pilotin unterwegs. Wo schafft sie es bis ins Ziel? Bei der Wettbewerbsfähigkeit? Beim Kampf um die Künstliche Intelligenz (KI)? In diesem existenziellen Überlebenskampf (KI) ist die EU eine lahme Ente. Die Realität sieht so aus: In den USA wurden 2024 bei KI 40 neue Basismodelle für KI-Anwendungen entworfen, in China 15 – und in der EU drei...

Die Brüsseler Denkfabrik European Policy Innovation Council veröffentlichte jetzt eine Analyse, wonach erst elf Prozent von Draghis 383 Ideen umgesetzt wurden. Zwei Drittel seiner Wettbewerbsagenda ist unvollendet. Erdgas ist viermal so teuer wie in den USA, Strom kostet in der EU doppelt so viel. Und wo bleibt ein europäischer Netzausbau?

Europa kämpft nicht nur um seine Wettbewerbsfähigkeit, sondern ums Überleben als Staatenbund freier Demokratien. Mit einer Crash-Pilotin am Steuer.

Porträt von Georg Wailand
Georg Wailand
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
242.199 mal gelesen
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
136.913 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
127.751 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1607 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1242 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1030 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
EU-Sanktionen gegen Israel?
„Krone“-Kommentar
Einer zeigt, wie Politiker auch sein können
„Krone“-Kommentar
EU: Von der Leyen als Crash-Pilotin
„Krone“-Stopplicht
Rapid könnte die Gunst der Stunde nützen!
„Krone“-Kolumne
Noch ist Rapid nicht bestraft worden!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf