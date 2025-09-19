EU: Von der Leyen als Crash-Pilotin

Und jetzt, ein Jahr danach? Von der Leyen ist als Crash-Pilotin unterwegs. Wo schafft sie es bis ins Ziel? Bei der Wettbewerbsfähigkeit? Beim Kampf um die Künstliche Intelligenz (KI)? In diesem existenziellen Überlebenskampf (KI) ist die EU eine lahme Ente. Die Realität sieht so aus: In den USA wurden 2024 bei KI 40 neue Basismodelle für KI-Anwendungen entworfen, in China 15 – und in der EU drei...