Von der Leyen: So lief ihre Rede zur Lage der EU

Der Zugang von Kindern zu sozialen Medien sollte zudem stärker beschränkt werden, fordert die siebenfache Mutter.

Von der Leyen sprach auch das Schicksal der von Russland entführten ukrainischen Kinder an: Gemeinsam mit der Ukraine und weiteren Partnern wolle sie einen Gipfel der Internationalen Koalition für die Rückkehr ukrainischer Kinder organisieren. Dafür erhielt sie tosenden Applaus der Abgeordneten.

„Europa steht auf der Seite Polens“

Angesichts der vergangenen Nacht über Polen abgefangenen russischen Drohnen erklärte die Deutsche: „Europa steht auf der Seite Polens.“ Erneut erntete sie tosenden Applaus der Parlamentarier. Von der Leyen fordert daher „mehr Druck“ auf Russland, und mehr Sanktionen. Europa müsse dringend an einer neuen Lösung arbeiten, um auf Grundlage der eingefrorenen russischen Vermögenswerte die ukrainischen Kriegsanstrengungen zu finanzieren. Die Vermögenswerte selbst blieben davon unberührt, betonte sie aber.