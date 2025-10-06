Opposition will Rederecht für EU-Mandatare

Der europäische Zusammenhalt und Austausch zwischen den Ebenen sei in den derzeit krisengeschüttelten Zeiten wichtiger denn je, argumentieren Daniel Zadra (Grüne), Claudia Gamon (NEOS) und Mario Leiter (SPÖ). Es gebe ein klares, fraktionsübergreifendes Bekenntnis zur EU, gerade für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg sei der europäische Austausch wesentlich. Ein solches Rederecht gebe es bereits im National- und Bundesrat sowie in den Landtagen Wiens, der Steiermark und Kärntens. Bei einem Austausch mit den EU-Mandataren bei der Landtagsexkursion nach Brüssel im September hätten diese die Bedeutung eines Rederechts betont, darunter auch der ÖVP-Abgeordnete Reinhold Lopatka. „Ich gehe daher davon aus, dass uns zumindest die ÖVP bei diesem Ansuchen unterstützt und der Antrag damit eine Mehrheit finden wird“, so Zadra.