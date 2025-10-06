Schon am Mittwoch ist der Spuk wieder vorbei

Kein neuer Kälteeinbruch in Sicht

Das Wochenende dürfte wieder tendenziell besser, etwas sonniger und trockener ausfallen – mit Höchstwerten knapp unter 20 Grad. Danach sollte es trocken bleiben, aber es wird erneut etwas kühler – vor allem in der Höhe. Kälteeinbruch ist jedoch keiner in Sicht.