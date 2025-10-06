Schon am Mittwoch ist der Spuk wieder vorbei

Die grau-kalten Tage in Tirol mit Schneefall bis weit herunter sind spätestens ab Dienstagmittag bis auf Weiteres Geschichte. Die Sonne zeigt sich wieder öfters, nur in großen Höhen ist Schnee noch ein Thema.
Ein „Goldener Oktober“ sieht anders aus. Diese Erkenntnis musste man in Tirol zuletzt hinnehmen. Doch Regen, Schnee und einstellige Temperaturen bleiben uns in dieser Woche nicht erhalten.
Wetterbesserung in Sicht
„Bis Dienstagmittag ist es – vor allem im Unterland – noch weitgehend trüb und nass“, prognostiziert Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET. Dann setzt, beginnend mit dem Oberinntal, Wetterbesserung ein.
Temperaturen steigen auf 20 Grad
Für Mittwoch kündigt er einen meist trockenen und recht sonnigen Tag an. Den bringt eine Warmfront. Mit im Gepäck hat sie sehr angenehme Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad – zumindest ein Hauch von „Goldenem Oktober“.
Die Schauer hinterlassen keine bleibenden Spuren. Unterhalb von 2000 Metern sollte Schnee vorerst kein Thema mehr sein.
Michele Salmi, Meteorologe Wetterdienst UBIMET
Bild: UBIMET
Sonne nur gelegentlich
Am Donnerstag und Freitag überwiegen zwar die Wolken mit Regenschauern und die Sonne zeigt sich nur gelegentlich, dafür bleiben die Temperaturen weiter angenehm. „Ich erwarte Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad im Tal“, sagt Salmi.
Schnee nur noch über 2000 Meter
Schnee in der Höhe ist dann auch kein Thema mehr. „Die Schauer hinterlassen keine bleibenden Spuren. Unterhalb von 2000 Metern sollte Schnee vorerst kein Thema mehr sein“, prognostiziert Salmi.
Kein neuer Kälteeinbruch in Sicht
Das Wochenende dürfte wieder tendenziell besser, etwas sonniger und trockener ausfallen – mit Höchstwerten knapp unter 20 Grad. Danach sollte es trocken bleiben, aber es wird erneut etwas kühler – vor allem in der Höhe. Kälteeinbruch ist jedoch keiner in Sicht.
