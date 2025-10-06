Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20 Grad in Reichweite

Schon am Mittwoch ist der Spuk wieder vorbei

Wetter
06.10.2025 19:00
Der „Goldene Herbst“ macht sich zögerlich auf den Weg – hier der Blick von der Nisslalm in Gries ...
Der „Goldene Herbst“ macht sich zögerlich auf den Weg – hier der Blick von der Nisslalm in Gries im Sulztal zum Schrankogel.(Bild: Peter Freiberger)

Die grau-kalten Tage in Tirol mit Schneefall bis weit herunter sind spätestens ab Dienstagmittag bis auf Weiteres Geschichte. Die Sonne zeigt sich wieder öfters, nur in großen Höhen ist Schnee noch ein Thema.

0 Kommentare

Ein „Goldener Oktober“ sieht anders aus. Diese Erkenntnis musste man in Tirol zuletzt hinnehmen. Doch Regen, Schnee und einstellige Temperaturen bleiben uns in dieser Woche nicht erhalten.

Wetterbesserung in Sicht
„Bis Dienstagmittag ist es – vor allem im Unterland – noch weitgehend trüb und nass“, prognostiziert Meteorologe Michele Salmi vom Wetterdienst UBIMET. Dann setzt, beginnend mit dem Oberinntal, Wetterbesserung ein.

Temperaturen steigen auf 20 Grad
Für Mittwoch kündigt er einen meist trockenen und recht sonnigen Tag an. Den bringt eine Warmfront. Mit im Gepäck hat sie sehr angenehme Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad – zumindest ein Hauch von „Goldenem Oktober“.

Zitat Icon

Die Schauer hinterlassen keine bleibenden Spuren. Unterhalb von 2000 Metern sollte Schnee vorerst kein Thema mehr sein.

Michele Salmi, Meteorologe Wetterdienst UBIMET

Bild: UBIMET

Sonne nur gelegentlich
Am Donnerstag und Freitag überwiegen zwar die Wolken mit Regenschauern und die Sonne zeigt sich nur gelegentlich, dafür bleiben die Temperaturen weiter angenehm. „Ich erwarte Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad im Tal“, sagt Salmi.

Lesen Sie auch:
Urlauber mit Notruf
Bei Sturm, Eis und Schnee auf Zugspitze gefangen
06.10.2025
Vor Winterreifensaison
Schnee! Weißer Wochenstart auf Tiroler Straßen
06.10.2025

Schnee nur noch über 2000 Meter
Schnee in der Höhe ist dann auch kein Thema mehr. „Die Schauer hinterlassen keine bleibenden Spuren. Unterhalb von 2000 Metern sollte Schnee vorerst kein Thema mehr sein“, prognostiziert Salmi.

Kein neuer Kälteeinbruch in Sicht
Das Wochenende dürfte wieder tendenziell besser, etwas sonniger und trockener ausfallen – mit Höchstwerten knapp unter 20 Grad. Danach sollte es trocken bleiben, aber es wird erneut etwas kühler – vor allem in der Höhe. Kälteeinbruch ist jedoch keiner in Sicht.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
149.365 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
128.936 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
122.827 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1417 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1249 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1199 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Mehr Wetter
Wolken, Sonne und Co.
Wintereinbruch? So wird Wetter in der neuen Woche
Lichtblick ab Mittwoch
Von Grau zu Gold – milder Herbst kehrt zurück!
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Schnee auf 1700 Meter
Frau Holle ist auf Kurzbesuch in den Bergen
Gewaltige Regenmengen
Warnstufe Rot: Spanien versinkt erneut im Wasser
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf