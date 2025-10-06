Bei Sturm, Eis und Schnee auf Zugspitze gefangen

Abstieg zu den Tschechen

Sechs Mann der Bergrettung Ehrwald mit Einsatzleiter Maximilian Rothleitner fuhren daraufhin mit der Tiroler Zugspitzbahn zum Gipfel. In einem fordernden Abstieg bei widrigsten Verhältnissen kämpften sich die Bergretter zu den fünf Alpinisten hinunter. Gegen 15.30 Uhr trafen sie bei den Gestrandeten ein. „Sie hatten schon längere Zeit in ihrer misslichen Lage ausgeharrt und waren bereits leicht unterkühlt“, sagt Robin Lutnig. Die Einsatzkräfte versorgten die für die Verhältnisse nicht optimal bekleideten Alpinisten, die sich in speziellen Zelten wärmen konnten.