Schreiende Kälber: Tiertransporter hatte Panne

Am Samstag gegen 18.30 Uhr zeigte eine besorgte Bürgerin bei der Polizei an, dass bei der Raststation Deutschfeistritz seit den Morgenstunden ein Tiertransport mit Kühen stehen und die Kühe schreien würden. Streifen der Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm begaben sich sofort zur Raststation. „Beim Eintreffen konnten auf einem Tiertransport-Lkw aus Ungarn schreiende Kälber wahrgenommen werden“, berichtet die Polizei. Es seien aber weder verletzte noch verendete Tiere darunter gewesen.