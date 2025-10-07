„Erheblicher Schaden“
Mann (29) brach in US-Kapitol ein und legte Feuer
Am Wochenende richtete ein 29-Jähriger im Kapitol in Washington, D.C. „erheblichen Schaden an“. Der Mann brach in das Gebäude ein, schmiss Statuen um, beschädigte Flaggen und legte ein Feuer. Er wurde noch vor Ort festgenommen.
Am Sonntagabend parkte der Mann sein Auto in einem Blumenbeet vor dem Kapitol. Danach brach er durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein – und löste gleich einen Alarm aus. Es dauerte nur eine halbe Minute, bis der erste Polizist vor Ort war. Trotzdem gelang es dem 29-Jährigen, bis in den dritten Stock zu gehen. Festgenommen wurde er erst, als er das Gebäude wieder verließ, berichtet die Zeitung „The New York Times“.
Im Kapitol schmiss der Mann Statuen des ersten US-Präsidenten George Washington und des Bürgerrechtlers Martin Luther King Jr. um. Der 29-Jährige verbrannte auch mehrere Flaggen, wie die Behörden mitteilten. Das war dem Mann aber offenbar noch nicht genug: Er legte ein Feuer im State Reception Room – einem offiziellen Empfangsraum. Dabei wurden einige „unersetzliche historische Artefakte“ beschädigt, hieß es.
Gouverneur Bob Ferguson teilte Fotos des Schadens in den sozialen Netzwerken:
Nicht politisch motiviert
Der Angriff auf das Kapitol dürfte nicht politisch motiviert gewesen sein, hieß es von den Behörden. Der Mann steckte laut ihnen in einer psychischen Krise. Er wurde wegen Brandstiftung, Einbruchdiebstahl und böswilliger Sachbeschädigung angeklagt.
Die Behörden äußerten sich nicht zu der Höhe des Schadens, den der Mann angerichtet hatte. „Wir sind noch dabei, den Schaden zu begutachten“, meinte Gouverneur Bob Ferguson.
