Mann (29) brach in US-Kapitol ein und legte Feuer

Am Sonntagabend parkte der Mann sein Auto in einem Blumenbeet vor dem Kapitol. Danach brach er durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein – und löste gleich einen Alarm aus. Es dauerte nur eine halbe Minute, bis der erste Polizist vor Ort war. Trotzdem gelang es dem 29-Jährigen, bis in den dritten Stock zu gehen. Festgenommen wurde er erst, als er das Gebäude wieder verließ, berichtet die Zeitung „The New York Times“.