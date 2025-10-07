Vorteilswelt
OÖ-Sport-Stars

2025 ist Jahr der Rücktritte: Wer ist der Nächste?

Oberösterreich
07.10.2025 18:30
Medaillen-Hamster Michael Hayböck beendete 2025 seine Skisprung-Karriere.
Medaillen-Hamster Michael Hayböck beendete 2025 seine Skisprung-Karriere.(Bild: ANDREAS TRÖSTER)

Von den Skisprung-Assen Michael Hayböck und Jaci Seifriedsberger bis zu den Olympia-Helden Bettina Plank und Shamil Borchashvili: Heuer sagen viele OÖ-Sport-Stars: „Das war’s!“ Wer der nächste sein könnte und wie‘s Beachvolleyball-Legende Clemens Doppler in der „Sport-Pension“ geht, lesen Sie hier.

Wenn die Steelvolleys Linz-Steg am Freitag in Salzburg in die Saison starten, wird Kapitänin und Klublegende Sophie Maass fehlen. Dass die angehende Ärztin ans Karriereende denkt, passt nur allzu gut ins Jahr. Denn 2025 ist jenes der vielen Rücktritte! Heuer sagen besonders viele OÖ-Sportstars: Das war’s! Los ging’s im Februar mit Skispringer und Jung-Papa Michael Hayböck, der nach neun Medaillen bei Großereignissen und fünf Weltcupsiegen mit 33 Jahren erklärte: „Die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, ist keine, die man von heute auf morgen trifft.“

Oberösterreich

OÖ-Sport-Stars
2025 ist Jahr der Rücktritte: Wer ist der Nächste?
Es ist kompliziert
Software-Austausch bei Justiz sorgt für Ärger
Der Karriere-Kick
„Netzwerken wie ein Boss – Frauen können das!“
Remis im Spitzenspiel
8:0! Voitsberger deklassieren Deutschlandsberg
Bruckner Orchester
Palais als neuer Schauplatz für „Mosaik“-Konzerte
