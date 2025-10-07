2025 ist Jahr der Rücktritte: Wer ist der Nächste?

Wenn die Steelvolleys Linz-Steg am Freitag in Salzburg in die Saison starten, wird Kapitänin und Klublegende Sophie Maass fehlen. Dass die angehende Ärztin ans Karriereende denkt, passt nur allzu gut ins Jahr. Denn 2025 ist jenes der vielen Rücktritte! Heuer sagen besonders viele OÖ-Sportstars: Das war’s! Los ging’s im Februar mit Skispringer und Jung-Papa Michael Hayböck, der nach neun Medaillen bei Großereignissen und fünf Weltcupsiegen mit 33 Jahren erklärte: „Die Entscheidung, einen Schlussstrich zu ziehen, ist keine, die man von heute auf morgen trifft.“