„Klage alle, die sagen, dass ich keine Frau bin!“

Wie Walter zur Frau wurde

Im krone.tv-Talk hält sie jetzt dagegen: „Ich war bei einem renommierten Psychiater. Ich habe ihn vorher nicht gekannt.“ Waltraud habe dem Arzt lediglich das reguläre Honorar bezahlt und sogar einen Teil von der Krankenkasse wieder rückerstattet bekommen. Außerdem habe sie vor dem Gutachten auch bereits Psychotherapie-Sitzungen absolviert. Vor den Ermittlungen habe sie keine Angst und beharrt darauf: „Ich bin eine Frau und klage alle, die sagen, dass ich keine bin!“ Sie prüfe gerade gegen einen bekannten Anwalt, einen Transgender-Experten, der in einer Radiosendung Waltraud die Vorlage eines gefälschten Gutachtens unterstellt habe, eine Klage.