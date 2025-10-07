Causa Böhler: Wien ermittelt gegen AUVA-Chefs

Schon im März 2024 – mitten im Tauziehen um das Böhler-Spital – machte der Vorwurf die Runde, dass die AUVA von Brandschutzmängeln im Gebäude bereits gewusst habe und es bei der Schließung vor allem um die Vorbereitung eines profitablen Gesundheitscampus anstelle des Unfallspitals gehe. Die AUVA dementierte stets, bekannte sich zum Standort und baut gerade ein Container-Spital als Ausweichquartier. Die Stadt denkt aber offenbar, dass an den Vorwürfen etwas dran ist.