Neuer Stadion-Plan kommt für GAK nicht infrage!

Beim GAK stieß der Vorschlag von Christian Jauk in der Stadion-Causa verständlicherweise auf wenig Gegenliebe. „Ich bin sehr über seine Aussagen verwundert! Vor allem deswegen, weil wir bisher immer von einer gemeinsamen Lösung gesprochen haben“, brachte Obmann René Ziesler wenig Verständnis für die Aktion des Sturm-Präsidenten auf. „Ich bedauere es sehr, dass Sturm und er nun diesen gemeinsamen Weg verlassen haben.“