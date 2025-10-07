Neuer Stadion-Plan kommt für GAK nicht infrage!

Causa Böhler: Wien ermittelt gegen AUVA-Chefs
Baumängel vertuscht?
Die nächste Runde in der leidigen Grazer Stadion-Causa ist eröffnet. Mit dem Vorstoß von Christian Jauk und Sturm ist der GAK nicht einverstanden, wie Rene Ziesler im Gespräch mit der „Krone“ unmissverständlich klarstellt. Und auch die Fans machen im Internet ihrem Ärger bereits Luft.
Beim GAK stieß der Vorschlag von Christian Jauk in der Stadion-Causa verständlicherweise auf wenig Gegenliebe. „Ich bin sehr über seine Aussagen verwundert! Vor allem deswegen, weil wir bisher immer von einer gemeinsamen Lösung gesprochen haben“, brachte Obmann René Ziesler wenig Verständnis für die Aktion des Sturm-Präsidenten auf. „Ich bedauere es sehr, dass Sturm und er nun diesen gemeinsamen Weg verlassen haben.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.