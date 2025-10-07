Grüne: Svazek lässt Millionen vom Bund liegen

Wäre es Svazek lieber, wenn die Mütter nicht mehr in die Arbeit gingen? Die „Krone“ fragte nach: „Es ist ein normales Gesellschaftsbild, wenn man den Eltern die Möglichkeit geben möchte, dass sie ihre Kinder selbst betreuen“, heißt es von der Partei. Ein klares Plädoyer für einen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen klingt anders.