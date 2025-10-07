„Netzwerken wie ein Boss – Frauen können das!“
Der Karriere-Kick
Weil Frauen in der Kindheit lernen, leise und rücksichtsvoll zu sein, trauen sie sich weniger auf der Karriereleiter. Schluss damit! Mehr Sichtbarkeit ist der erste Schritt zu mehr Erfolg – oder zum neuen Job! Die Linzerin Carolin Anne Schiebel ist eine Mutmacherin und gibt in der „Krone“ Tipps, wie es geht.
Sie trägt gerne Blazer in starken Farben und sie hat keine Angst vor der großen Bühne: Wenn Carolin Anne Schiebel zum Festival „Let’s get visible“ einlädt, fühlen sich Frauen aus ganz Österreich und aus vielen Branchen angesprochen – Selbstständige, Angestellte, Frauen in Karenz, Studentinnen, ja sogar Schülerinnen.
