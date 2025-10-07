Software-Austausch bei Justiz sorgt für Ärger

Probleme mit den E-Mails

Die Software-Umstellung hat nun ganz konkrete Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. So seien zwar Textformate lesbar, doch würden diese anders abgespeichert werden. Vor allem beim E-Mail-Verkehr gebe es Probleme. Verteiler, in denen die Adressen gespeichert sind, seien plötzlich verschwunden. Auch scheitere die Übermittlung von Dokumenten – etwa an die Polizei -, weil die Datei-Formate nicht mehr passen. Diese können entweder nicht geöffnet werden oder es kommt zu Problemen bei der Darstellung.