Nachfolge nicht leicht

Bald nur drei Kassenärzte für 12.000 Einwohner?

Niederösterreich
07.10.2025 20:00
Im ländlichen Raum stehen den Medizinern in den Kommunen Tür und Tor offen. Die Gemeindechefs ...
Im ländlichen Raum stehen den Medizinern in den Kommunen Tür und Tor offen. Die Gemeindechefs versuchen jedoch, bei den „Zuckerln“ nicht in Konkurrenz zu treten.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Gänzlich zufriedenstellend ist die Situation im Bereich der Kassenärzte in wohl kaum einer niederösterreichischen Region. In vielen ländlichen Gebieten spitzt sich die Situation derzeit besonders zu. Die „Krone“ hat mit zwei Bürgermeistern gesprochen, in deren beiden benachbarten Großgemeinden die Uhr aus zwei verschiedenen Gründen tickt. 

0 Kommentare

Je weiter weg von Ballungszentren, umso schwieriger wird es in der Regel, Kassenärzte zu bekommen. Zwei Bürgermeister, deren Gemeinde- und Einzugsgebiete nebeneinander liegen und zusammen knapp 12.000 Einwohner umfassen, sind momentan besonders von der Misere betroffen.

Niederösterreich

Folgen Sie uns auf