Bald nur drei Kassenärzte für 12.000 Einwohner?

Gänzlich zufriedenstellend ist die Situation im Bereich der Kassenärzte in wohl kaum einer niederösterreichischen Region. In vielen ländlichen Gebieten spitzt sich die Situation derzeit besonders zu. Die „Krone“ hat mit zwei Bürgermeistern gesprochen, in deren beiden benachbarten Großgemeinden die Uhr aus zwei verschiedenen Gründen tickt.