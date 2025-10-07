Fodas großer Traum: „Mit Österreich zur WM fahren“

Nach dem sensationellen 2:0 in der WM-Quali gegen Schweden spitzt der Kosovo auf die nächste Überraschung: Das Team von Franco Foda fordert Freitag die Slowenen. Der ehemalige ÖFB-Teamchef hat beim Fußball-Zwerg eine Euphorie entfacht: Das Heimspiel gegen Slowenien war binnen 24 Stunden restlos ausverkauft!
Der Kosovo im Ausnahmezustand! Binnen 24 Stunden nach dem sensationellen 2:0-Heimsieg in der WM-Quali im September gegen Schweden war das Stadion für das Duell am Freitag in Pristina gegen Slowenien mit knapp 14.000 Zuschauern auch schon wieder ausverkauft. Der kleine Balkan-Staat ist Fußball-narrisch, träumt von der ersten WM-Teilnahme in der Geschichte. „Es herrscht eine große Euphorie, unsere heißblütigen Fans glauben an die Chance, als Zweiter der Gruppe B im Play-off das WM-Ticket lösen zu können“, sagt Franco Foda, seit Februar 2024 Teamchef des Kosovo.
