„Im Börserl spiegelt sich das Ganze nicht wider“

Wie bei St. Pöltens Fußballerinnen gab es auch in der Champions League der Frauen zuletzt viele Veränderungen. Ab heuer wird erstmals in einer gesammelten Liga-Tabelle gespielt, mit 18 statt 16 Teams. Im Grunddurchgang werden 18,2 Millionen Euro an die Klubs ausgeschüttet – sprich: 505.000 pro Kopf.