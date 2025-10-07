Mattle fordert Aus für „Österreich-Aufschlag“

Der „Österreich-Aufschlag“ meint, dass bestimmte Artikel in Österreich wesentlich mehr als in Nachbarländern kosten. Zuletzt hat die Arbeiterkammer Tirol aufgezeigt, dass Schinken in Deutschland (2,79 €) um einen Euro günstiger ist als in Österreich (3,79 €). Ungerechtigkeiten zeigen sich auch bei Salami (in Deutschland 1,69 €, in Österreich 2,29 €) oder bei Joghurt (1,59 € in Deutschland, 2,39 € in Österreich).