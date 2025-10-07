Politikerin in Lebensgefahr: Adoptivkinder befragt

Die Fraktionschefs von CDU/CSU und SPD, Jens Spahn und Matthias Miersch, äußerten sich beide entsetzt über die Tat, verwiesen aber auch darauf, dass die Hintergründe erst aufgeklärt werden müssten. „Ich hoffe und bete, dass die Bürgermeisterin Frau Iris Stalzer diesen schrecklichen Anschlag überlebt. In Gedanken sind wir bei ihr und bei ihrer Familie“, sagte der CDU-Politiker Spahn. Stalzer, Mutter von zwei Kindern, war am 28. September in einer Stichwahl mit 52,20 Prozent der gültigen Stimmen zur Bürgermeisterin Herdeckes gewählt worden. Ihre Amtszeit beginnt am 1. November 2025.