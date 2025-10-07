Djokovic trotzt Hitze und kämpft sich weiter

Jetzt wartet ein Belgier

In diesem trifft er nun auf den Belgier Zizou Bergs. Nach der Absage von Carlos Alcaraz, der Aufgabe von Jannik Sinner und der Niederlage von Alexander Zverev gilt der „Djoker“ als klarer Favorit beim Shanghai-Masters, das er bereits viermal gewonnen hat. Angesichts der vorherrschenden Bedingungen kündigte die ATP an, die Einführung einer Hitze-Regelung in Betracht zu ziehen.