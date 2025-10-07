123-Transporter: Inkassobüro kassiert Strafen

„Die Geldbußen entbehren jeglicher Grundlage“

Laut der Kritik von Andrea W. war der Motor des Ford Transit ferngesteuert abgestellt worden – was übrigens das Unternehmen dementiert. Erst nach einem Anruf in der Firmenzentrale konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Die „Horrortour“ ist vorbei, doch der Ärger mit 123-Transporter nimmt kein Ende. Mittlerweile hat der Betrieb Konkurs angemeldet. Den Kunden aus Rust flatterte aber schon die nächste Zahlungsaufforderung ins Haus – oder besser gesagt: aufs Handy.