Aus eigener Partei

Verbrenner-Aus: Aufstand gegen von der Leyen

Wirtschaft
07.10.2025 15:37
Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Manfred Weber (beide EVP): Die Stimmung war schon mal ...
Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Manfred Weber (beide EVP): Die Stimmung war schon mal besser...(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Die eigene Europäische Volkspartei will Verbrenner-Aus ab 2035 kippen. EVP-Chef Manfred Weber wendet sich an die „Krone“ in einem deutlichen Gastkommentar. Die Botschaft ist mehr als klar.

Der bemerkenswerte Gastkommentar (siehe unten) erreichte die „Krone“ dieser Tage: „Europa steht diesen Herbst vor wichtigen Entscheidungen. Ob es um Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit oder Migration geht – die Weichen, die das Parlament jetzt stellt, sind entscheidend für die Zukunft unseres Kontinents. Doch während wir diskutieren, wächst der Druck: Unternehmen schlagen Alarm und die Warnsignale für einen wirtschaftlichen Abschwung häufen sich.

