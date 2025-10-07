Verbrenner-Aus: Aufstand gegen von der Leyen

Der bemerkenswerte Gastkommentar (siehe unten) erreichte die „Krone“ dieser Tage: „Europa steht diesen Herbst vor wichtigen Entscheidungen. Ob es um Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit oder Migration geht – die Weichen, die das Parlament jetzt stellt, sind entscheidend für die Zukunft unseres Kontinents. Doch während wir diskutieren, wächst der Druck: Unternehmen schlagen Alarm und die Warnsignale für einen wirtschaftlichen Abschwung häufen sich.