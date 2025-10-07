Rücktritt? LeBron James hält alle zum Narren

Kann Liga-Rekordspieler werden

Die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt von James nach der kommenden Saison sorgten für einen Preisanstieg für die Heimspiele der Lakers, zum Teil verzehnfachten sich die Ticketpreise. Der Amerikaner ist mit 42.184 Punkten der erfolgreichste Werfer in der NBA-Geschichte und gilt neben Michael Jordan als bester Basketballer der Historie. Er hat mit 1562 Einsätzen die zweitmeisten Einsätze überhaupt. Kommt er einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison, wird er Rekordhalter Robert Parish (1611 Spiele) ablösen.