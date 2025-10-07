Vorteilswelt
Bewährungsstrafe

Wegen „dummer Neugier“ Kinderpornos angeschaut

Salzburg
07.10.2025 19:00
Strafverhandlung im Salzburger Landesgericht
Strafverhandlung im Salzburger Landesgericht(Bild: Tröster Andreas)

Wegen Besitz von kinderpornografischem Material musste sich am Dienstag ein 26-Jähriger im Salzburger Landesgericht erklären. Dabei zeigte er Einsicht und Reue. Und bekam deshalb noch eine zweite Chance in Form einer Bewährungsstrafe.

Das Ganze war ein „Riesenfehler“, sagt der Angeklagte, ein hier aufgewachsener und arbeitender Slowene (26) beim Prozess am Dienstag zur Richterin. Die Zeit zwischen der Hausdurchsuchung und dem heutigen Prozess habe ihn „richtig belastet“, äußert er Reue und erklärt sich kurz: „Ich habe aus dummer Neugier verschiedene Sachen angeschaut. Ich bin da auch fahrlässig mit meinen Daten umgegangen, alles, was ich angeschaut habe, wurde automatisch auf die Cloud gespeichert. Ich habe erst durch die Hausdurchsuchung den Ernst der Lage erkannt.“

Ermittlungen brachten Umdenken
Jetzt wisse er und bereue, dass er durch den Besitz der verbotenen Darstellungen ausgerechnet die Kriminellen hinter den Misshandlungen unterstützt. Laut der Anklage hatte der 26-Jährige pornografische Darstellungen Minderjähriger auf seinem Macbook und auf seinem iPhone: Im Detail ging es um 320 Bilder und 380 Videodateien, die er seit 2022 besaß. 

Symbolbild aus dem Landesgericht Salzburg
Theologe verurteilt
Sieben Fotobücher mit Kinderpornos bestellt
13.05.2024

Gefunden hat er das Material im sogenannten Darknet: einem verschlüsselten und verborgenen Bereich des Internets. Dort hatte vor drei Jahren beispielsweise für einen Videostream sechs Dollar gezahlt. Auf das Geständnis hin schlug der Verteidiger eine Diversion vor. Doch die Richterin bremste aufgrund der Gesetzesänderungen: „Es ist jetzt alles strenger geworden.“ Eine Diversion sei deshalb in dem Fall nicht mehr möglich, verkündete die Richterin eine Bewährungsstrafe in Höhe von neun Monaten. Dabei hätte sie durchaus noch zusätzlich eine unbedingte Geldstrafe erwogen: „Nach ihren Worten habe ich aber gesehen, dass sie ihre Fehler einsehen und bereuen.“

Porträt von Antonio Lovric
Antonio Lovric
