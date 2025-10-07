„Jeder kleiner Unfall löst kompletten Kollaps aus“

6.55 Uhr am Dienstagmorgen in Leibnitz. Hier auf den Flächen des Park-and- Ride-Platzes direkt neben der Autobahn ist kaum noch ein Parkplatz frei. Wir stellen uns in eine der letzten freien Lücken, um uns mit Walter Semlitsch aus Leitring und Peter Kirchengast aus Gössendorf zu treffen. Für die beiden von der steirischen Pendlerinitiative ist ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen: Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) hat grünes Licht für den Ausbau der A9 südlich von Graz gegeben.