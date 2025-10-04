Bauer bietet Wassermelonen zum Schnäppchenpreis an

Weil die Anbaupflanzen zu spät geliefert worden waren, wurden die roten Früchte jetzt erst reif. Für den Großhandel war das leider zu spät. Bauer Ernst Aschauer aus Hartkirchen (OÖ) lädt Kaufinteressierte nun zum Selberpflücken auf sein Feld ein. Der Preis für diese heimische Qualitätsware klingt in dem Fall nun mehr als verlockend.
Rund 15.000 Wassermelonen liegen auf dem Acker von Ernst Aschauer in Hartkirchen und warten nur darauf, geerntet zu werden. Es sind prächtige Exemplare, bis zu drei Kilo schwer mit saftig rotem Fruchtfleisch und kaum Kernen. Und ihr Geschmack ist wunderbar süß.
Zu spät geliefert
Beste Qualität also, über die sich jeder Landwirt freuen müsste, doch Aschauer blickt auf sein Feld und runzelt besorgt die Stirn. „Der Großhandel ist jetzt nicht mehr aufnahmefähig, nimmt mir diese Melonen nicht ab. Denn sie sind leider viel zu spät reif geworden“, erklärt der 64-Jährige.
Doch wie konnte es dazu kommen? Aschauer hatte Ende Mai 11.000 Melonenpflanzen geliefert bekommen. Deren Früchte sollten Ende Juli bzw. Anfang August geerntet werden. Doch die Lieferung war durch Mehltau geschädigt. „Mir wurde zwar eine Ersatzlieferung zugesagt, doch die ist leider nicht in der Woche darauf, sondern erst sechs Wochen später eingetroffen.“
Für August hätte Aschauer Abnehmer gehabt, doch die Melonen waren zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht reif. „Es hat eigentlich niemand mehr damit gerechnet, dass sie überhaupt noch ausreifen. Doch weil es in der Vorwoche so warm war, sind sie geschmacklich nun perfekt.“
„Schleuderaktion“
Aus diesem Grund will Aschauer sie ab heute, Samstag, bis Sonntag 12. Oktober zum Schnäppchenpreis um 1 Euro anbieten. „Eine solche Aktion wird es nie wieder geben und ist wie tanken um 50 Cent.“ Einzige Voraussetzung: Käufer müssen die Melonen am Feld selbst pflücken, können die Größe frei auswählen. „Mein Ziel ist eine Schadensminimierung. Denn alle Früchte, die ich jetzt nicht mehr verkaufen kann, muss ich einhäckseln.“
Aschauers Hof liegt in Pfaffing Nr. 7 in 4081 Hartkirchen. Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
