„War arm und einsam“

So wenig hat Hanka Rackwitz monatlich zum Leben

Society International
03.10.2025 18:00
Hanka Rackwitz packt über ihr Leben voller Höhen und Tiefen aus.
Hanka Rackwitz packt über ihr Leben voller Höhen und Tiefen aus.(Bild: TRAX / Action Press / picturedesk.com)

Man kennt sie aus dem RTL-Dschungelcamp und dem „Sommerhaus der Stars“. Doch Hanka Rackwitz schlitterte vom TV-Ruhm in die Einsamkeit und spricht jetzt offen über ihren Zusammenbruch und ein Leben in Armut.

Vor 25 Jahren startete Hanka Rackwitz mit ihrer Teilnahme an „Big Brother“ ihre TV-Karriere. Danach sah man sie jahrelang in der Doku-Soap „mieten, kaufen, wohnen“, 2016 folgte schließlich der Einzug ins RTL-Dschungelcamp.

„Fernab der Kameras brach ich zusammen“
Rackwitz erkämpfte sich im australischen Dschungel den zweiten Platz, doch das Leben im Reality-Rampenlicht das hatte seinen Preis. „Fernab der Kameras brach ich zusammen. Dann saß ich heulend unter meinem Küchenwaschbecken und schaffte es nicht mehr, mich anzuziehen“, schilderte Rackwitz nun in einem ehrlichen Interview mit der „Zeit“.  

Hanka Rackwitz nach ihrer Rückkehr aus dem australischen Dschungel
Hanka Rackwitz nach ihrer Rückkehr aus dem australischen Dschungel(Bild: Viennareport)

2017 musste sie sich monatelang in der Psychiatrie behandeln lassen, danach legte sie ihre TV-Karriere auf Eis. Sieben Jahre lang lebte sie von Sozialleistungen. „Ich war einsam und arm“, erinnerte sie sich jetzt an ihre Zeit. Nur ihre Mutter und Schwester unterstützten sie in dieser schwierigen Phase ihres Lebens.

Glücklich über „Nudeln mit Ketchup“
Dann das Comeback: Die Show „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ brachte eine sechsstellige Gage, mit der Rackwitz ihre Schulden begleichen konnte. Bis heute noch immer offen sind allerdings die Steuerforderungen. Auch die Gage von ihrer Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ brachte nur kurzzeitig finanzielle Erleichterung, denn schon nach drei Tagen war für sie wieder Schluss.

Mittlerweile muss sich Rackwitz wieder mit einem Leben in einfachen Verhältnissen durchschlagen. Wie sie verriet, betragen ihre monatlichen Einnahmen lediglich 1550 Euro. Diese kommen vor allem durch unregelmäßige Auftritte und Buchverkäufe zusammen. 

Lesen Sie auch:
Setzt ihr Show zu?
Hanka Rackwitz: Antidepressiva auch im Dschungel
19.01.2017

Sie habe gelernt, bescheiden zu sein, räumte Hanka Rackwitz ein. „Mich macht eine Packung Nudeln mit Ketchup happy.“

