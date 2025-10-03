So wenig hat Hanka Rackwitz monatlich zum Leben

Glücklich über „Nudeln mit Ketchup“

Dann das Comeback: Die Show „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ brachte eine sechsstellige Gage, mit der Rackwitz ihre Schulden begleichen konnte. Bis heute noch immer offen sind allerdings die Steuerforderungen. Auch die Gage von ihrer Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ brachte nur kurzzeitig finanzielle Erleichterung, denn schon nach drei Tagen war für sie wieder Schluss.