In Lustenau

Raddiebe auf frischer Tat ertappt und geflüchtet

Vorarlberg
02.10.2025 09:32
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Eva Manhart)

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Die Täter wurden erwischt und ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. 

0 Kommentare

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 1.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Schillerstraße in Lustenau ein. Zeugen beobachteten, wie mehrere Fahrräder in einen Kleintransporter verladen wurden und alarmierten umgehend die Polizei.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten drei Täter zu Fuß. Den Kleintransporter – einen weißen Mercedes Sprinter mit Schlafkabine und grauem Planenaufbau – ließen sie am Tatort zurück. Darin befanden sich bereits mehrere gestohlene Fahrräder.

Zeugenaufruf
Personen, die am Mittwochabend oder in der Nacht im Bereich der Schillerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder nach 2.20 Uhr, also zum Zeitpunkt der Flucht, in Lustenau auffällige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter der Telefonnummer 059133 80333 zu melden.

Da die Täter möglicherweise über Felder geflüchtet sind und es in der Nacht sehr kalt war, könnten sie durchnässt oder unterkühlt gewesen sein. Es ist daher möglich, dass sie auch im Laufe des Donnerstagvormittags noch auffallen.

Vorarlberg
