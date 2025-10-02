Raddiebe auf frischer Tat ertappt und geflüchtet

In der Vorarlberger Gemeinde Lustenau kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft. Die Täter wurden erwischt und ergriffen die Flucht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.
In der Nacht auf Donnerstag, gegen 1.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Schillerstraße in Lustenau ein. Zeugen beobachteten, wie mehrere Fahrräder in einen Kleintransporter verladen wurden und alarmierten umgehend die Polizei.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten drei Täter zu Fuß. Den Kleintransporter – einen weißen Mercedes Sprinter mit Schlafkabine und grauem Planenaufbau – ließen sie am Tatort zurück. Darin befanden sich bereits mehrere gestohlene Fahrräder.
Zeugenaufruf
Personen, die am Mittwochabend oder in der Nacht im Bereich der Schillerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder nach 2.20 Uhr, also zum Zeitpunkt der Flucht, in Lustenau auffällige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Vorarlberg unter der Telefonnummer 059133 80333 zu melden.
Da die Täter möglicherweise über Felder geflüchtet sind und es in der Nacht sehr kalt war, könnten sie durchnässt oder unterkühlt gewesen sein. Es ist daher möglich, dass sie auch im Laufe des Donnerstagvormittags noch auffallen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.