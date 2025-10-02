Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzentration auf KI

Microsoft ernennt CEO für kommerzielles Geschäft

Web
02.10.2025 08:42
Microsoft-Chef Satya Nadella verteilt die Verantwortung in der Führungsriege neu.
Microsoft-Chef Satya Nadella verteilt die Verantwortung in der Führungsriege neu.(Bild: AFP/JASON REDMOND)

Microsoft-Chef Satya Nadella verteilt die Verantwortung in der Führungsriege neu, um sich noch stärker auf das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu konzentrieren. Der bisherige Vertriebschef Judson Althoff übernimmt eine erweiterte Rolle als Chef des kommerziellen Geschäfts, wie Nadella am Mittwoch in einem Blog-Eintrag mitteilte. 

0 Kommentare

Althoff werde künftig eine neue Organisation leiten, die Vertrieb, Marketing und das operative Geschäft bündelt. Zudem stehe er an der Spitze eines neuen kommerziellen Führungsteams, dem Manager aus den Bereichen Technik, Vertrieb, Marketing, operatives Geschäft und Finanzen angehörten.

Judson Althoff verantwortet künftig das Firmenkunden-Geschäft.
Judson Althoff verantwortet künftig das Firmenkunden-Geschäft.(Bild: Microsoft)

Nadella zufolge soll die Neuaufstellung ihm und anderen führenden Ingenieuren helfen, sich „voll und ganz auf unsere anspruchsvollsten technischen Aufgaben zu konzentrieren – vom Ausbau unserer Rechenzentren über die Systemarchitektur und KI-Forschung bis hin zur Produktinnovation.“

Nadella betonte, man befinde sich mitten in einem grundlegenden Wandel der KI-Plattformen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Nvidia-Navi, Laserturm
KI-Wischroboter Dreame Aqua10 Ultra Roller im Test
Krone Plus Logo
„Funkgerät“ eingebaut
Xiaomi 15T: Mit diesem Handy braucht man kein Netz
Krone Plus Logo
Beeindruckende Kamera
iPhone 17 Pro im Test: Wie gut zoomt es wirklich?
Krone Plus Logo
Überzeugt iPhone Air?
Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
Erstes Gameplay
Housemarque zeigt sein neues Action-Game „Saros“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
256.384 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
224.509 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
179.268 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1714 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1339 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1161 mal kommentiert
Mehr Web
Konzentration auf KI
Microsoft ernennt CEO für kommerzielles Geschäft
„Monopole aufbrechen“
Deutscher Minister fordert Sonderabgabe für Google
Bot liest mit
Meta nutzt KI-Chats für personalisierte Werbung
Ransomware und mehr
Cyber-Bedrohungslage in der EU verschärft sich
Umstrittenes Feature
Instagram lässt Nutzer Standort auf Karte teilen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf