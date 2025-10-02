Microsoft ernennt CEO für kommerzielles Geschäft

Microsoft-Chef Satya Nadella verteilt die Verantwortung in der Führungsriege neu, um sich noch stärker auf das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu konzentrieren. Der bisherige Vertriebschef Judson Althoff übernimmt eine erweiterte Rolle als Chef des kommerziellen Geschäfts, wie Nadella am Mittwoch in einem Blog-Eintrag mitteilte.