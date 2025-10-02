Microsoft ernennt CEO für kommerzielles Geschäft

Microsoft-Chef Satya Nadella verteilt die Verantwortung in der Führungsriege neu, um sich noch stärker auf das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz zu konzentrieren. Der bisherige Vertriebschef Judson Althoff übernimmt eine erweiterte Rolle als Chef des kommerziellen Geschäfts, wie Nadella am Mittwoch in einem Blog-Eintrag mitteilte.
Althoff werde künftig eine neue Organisation leiten, die Vertrieb, Marketing und das operative Geschäft bündelt. Zudem stehe er an der Spitze eines neuen kommerziellen Führungsteams, dem Manager aus den Bereichen Technik, Vertrieb, Marketing, operatives Geschäft und Finanzen angehörten.
Nadella zufolge soll die Neuaufstellung ihm und anderen führenden Ingenieuren helfen, sich „voll und ganz auf unsere anspruchsvollsten technischen Aufgaben zu konzentrieren – vom Ausbau unserer Rechenzentren über die Systemarchitektur und KI-Forschung bis hin zur Produktinnovation.“
Nadella betonte, man befinde sich mitten in einem grundlegenden Wandel der KI-Plattformen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.