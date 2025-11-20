„Österreich braucht einen neuen Weihnachtsfilm“

Thomas Stipsits als illuminierter Christbaumverkäufer, Adele Neuhauser als Psychiaterin, Roland Düringer als rabiater Chef und Christopher Seiler als weihnachtlicher Straßenmusiker – das Who is Who der österreichischen Promiszene ist im neuen Kinofilm „Aufputzt is’“ versammelt. Die Hauptrolle spielt Gery Seidl, dessen Kabarett auch die Basis für den Streifen rund um chaotische Weihnachtsvorbereitungen war: „Die Idee dahinter war einfach, dass Österreich endlich wieder einen neuen Weihnachtsfilm braucht“, erklärt Seidl im „Krone“-Interview: „Eine Komödie, in der es um die Familie geht. Bei den Schmähs soll niemand draufzahlen. Wir wollen die Schrulligkeit der Leute zeigen, ohne zu Denunzieren. Es ist wie im echten Leben: Wir lieben Oma Gerda, aber wir sind auch froh, wenn sie wieder nach Hause geht.“