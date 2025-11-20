Aus Häfen geflüchtet und Partei gegründet: Haft

Also wird in einem zweitägigen Prozess die Entstehungsgeschichte und der versuchte Antritt bei der Nationalratswahl detailliert ergründet. Auch ein anderer Mitbegründer sagt via Videokonferenz als Zeuge aus; er sitzt in Dubai. Den Angeklagten kenne er schon seit Jahren, wusste auch von seiner letzten Haftstrafe. „Das hab‘ ich dann mitgekriegt, weil der Kontakt auf einmal abgerissen ist. Er hat mir glaubhaft vermittelt, dass er unschuldig zum Handkuss gekommen ist. Dass ihn jemand reingelegt hat.“ Zusammen gründeten sie dann 2021 die Partei.