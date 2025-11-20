Deutschland trauert um Weltmeister von 1974!

Der deutsche Fußball trauert um einen seiner Helden von 1974: Dieter Herzog ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Seine früheren Klubs Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf bestätigten die traurige Nachricht.
Zu den Umständen seines Todes lagen bis zum Donnerstagabend keine Informationen vor.
Herzog bestritt fünf Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und gehörte zum Team, das 1974 im eigenen Land Weltmeister wurde. Als pfeilschneller Linksaußen spielte er bei den Erfolgen gegen Jugoslawien (2:0) und Schweden (4:2) eine wichtige Rolle auf dem Weg zum Titel.
213 Spiele für Leverkusen
1976 wechselte Herzog von Düsseldorf zu Bayer Leverkusen, wo er bis 1983 blieb. Insgesamt absolvierte er 213 Spiele für Bayer und erzielte 37 Tore.
Sein letztes Profispiel bestritt Herzog 1983 ausgerechnet in Düsseldorf, bei jenem Klub, bei dem seine Bundesliga-Karriere einst begonnen hatte.
Jahrzehnte im Dienst des Fußballs
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb Herzog dem Sport treu und arbeitete bis 2012 als Scout für Bayer Leverkusen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.