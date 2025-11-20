Vorteilswelt
Mit 79 Jahren tot

Deutschland trauert um Weltmeister von 1974!

Fußball International
20.11.2025 19:31
Dieter Herzog (†79) beim WM-Spiel 1974 der deutschen Nationalmannschaft gegen Jugoslawien (2:0)
Dieter Herzog (†79) beim WM-Spiel 1974 der deutschen Nationalmannschaft gegen Jugoslawien (2:0)(Bild: DFB / x.com/dfb_team)

Der deutsche Fußball trauert um einen seiner Helden von 1974: Dieter Herzog ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Seine früheren Klubs Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf bestätigten die traurige Nachricht.

Zu den Umständen seines Todes lagen bis zum Donnerstagabend keine Informationen vor.

Herzog bestritt fünf Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft und gehörte zum Team, das 1974 im eigenen Land Weltmeister wurde. Als pfeilschneller Linksaußen spielte er bei den Erfolgen gegen Jugoslawien (2:0) und Schweden (4:2) eine wichtige Rolle auf dem Weg zum Titel.

213 Spiele für Leverkusen
1976 wechselte Herzog von Düsseldorf zu Bayer Leverkusen, wo er bis 1983 blieb. Insgesamt absolvierte er 213 Spiele für Bayer und erzielte 37 Tore.

Sein letztes Profispiel bestritt Herzog 1983 ausgerechnet in Düsseldorf, bei jenem Klub, bei dem seine Bundesliga-Karriere einst begonnen hatte.

Jahrzehnte im Dienst des Fußballs
Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn blieb Herzog dem Sport treu und arbeitete bis 2012 als Scout für Bayer Leverkusen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
