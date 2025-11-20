Max Verstappen: Ein Wunschzettel an das Christkind

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat einen Wunschzettel an das Christkind geschrieben. In einem Podcast wurde er nach seiner „Traum-Formel-1” gefragt.
Wo in Österreich die Christkindlmärkte nicht ohnehin schon zum Flanieren einladen, sperren sie an diesem Wochenende auf. Höchste Zeit also, den Wunschzettel für Weihnachten zu schreiben. Das dachte sich vor seinem Abflug nach Las Vegas wohl auch Weltmeister Max Verstappen.
„Weniger Rennen, ohne Sprints, ...“
Im britischen Podcast „Securing the win“ wurde er nach seinen Vorstellungen einer perfekten Formel 1 gefragt. „Auf jeden Fall weniger Rennen, nur auf ’guten’ Strecken und nicht auf so vielen Straßenkursen. Nur noch zweitägige Rennwochenenden, ohne Sprints. Ein Training, ein Qualifying und dann das Rennen“, schrieb Verstappen da auf den imaginären Brief ans Christkind.
Damit sprach der Holländer vielen Leuten im Fahrerlager und den meisten seiner Kollegen aus der Seele. Dass Verstappens Wunsch erfüllt wird, ist aber ausgeschlossen. Denn der kommerzielle Erfolg der Formel 1 gibt den Vermarktern keinen Grund zu einem dünneren Terminkalender oder abgespeckten Rennwochenenden.
Wie am Fließband vermeldete Rechteinhaber Liberty heuer Rekorde – egal ob bei TV-Verträgen, Sponsoreinnahmen oder Zuschauern. Auch in Las Vegas wird es wieder rappelvoll sein. Die letzten paar Tribünen-Tickets für das ganze Wochenende kosteten satte 1658,79 Euro. Dagegen wirken die 405 Euro für die günstigsten noch zu habenden Tribünen-Karten für Spielberg 2026 fast wie ein Schnäppchen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.