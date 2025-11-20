Öl und Ammoniak im Kühlsystem: Eishalle gesperrt!

Aufregung in Kapfenbergs Eishalle. Seit Tagen kann kein Eis aufgebaut werden. Weil ein Ventil defekt war, gelangte Öl in das Kühlsystem und vermischte sich mit Ammoniak. Das Chaos war damit perfekt. „Dieses Gemisch muss nun fachgerecht getrennt werden. Erst danach können Kühlsystem und Eisproduktion gestartet werden“, erklärt Rene Ranner, Leiter des Sportzentrums. Erst in rund drei Wochen kann die Eishalle wieder in Betrieb gehen. Leidtragende sind Schulen, Eisstockschützen, der Publikumslauf – aber auch der Eishockeyverein Kapfenberg, der bereits zwei Spiele aufgrund des Defekts absagen musste.