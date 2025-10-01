Instagram lässt Nutzer Standort auf Karte teilen

Standort-Anzeige sorgte anfangs für Verwirrung

So wird nun dauerhaft angezeigt, ob man seinen Standort teilt. In der Anfangszeit in den USA war das nicht so leicht ersichtlich – und einige Nutzer bekamen den Eindruck, dass Instagram die Position ohne vorherige Einwilligung veröffentlichte. Instagram-Chef Adam Mosseri versicherte aber, das sei nicht der Fall gewesen. Es habe nur Verwirrung wegen einer potenziell irreführenden Anzeige gegeben.