Instagram lässt Nutzer Standort auf Karte teilen

Wer das möchte, kann ab sofort seinen Standort teilen auf Instagram teilen. Dafür muss man dem Teilen allerdings ausdrücklich zustimmen. Auch die Gruppe an Personen, die diese Information erhält, kann man selbst aussuchen. In den USA hat die neue Funktion zuerst für Misstrauen gesorgt.
Rund zwei Monate nach dem Start in den USA gibt Instagram auch Nutzern in anderen Ländern die Möglichkeit, in der App ihren jüngsten Standort auf einer Karte zu teilen. In Europa wird die Funktion gleich mit den Verbesserungen eingeführt, die nach der Kritik von US-Nutzern eingeführt wurden.
Standort-Anzeige sorgte anfangs für Verwirrung
So wird nun dauerhaft angezeigt, ob man seinen Standort teilt. In der Anfangszeit in den USA war das nicht so leicht ersichtlich – und einige Nutzer bekamen den Eindruck, dass Instagram die Position ohne vorherige Einwilligung veröffentlichte. Instagram-Chef Adam Mosseri versicherte aber, das sei nicht der Fall gewesen. Es habe nur Verwirrung wegen einer potenziell irreführenden Anzeige gegeben.
Nutzer müssen Teilen des Standorts selbst aktivieren
Instagram betont, dass das Teilen des Standorts standardmäßig ausgeschaltet bleibt, bis die Nutzer es ausdrücklich aktivieren. Man kann auch einzelne Personen festlegen, mit denen die Position geteilt oder nicht geteilt werden soll, sowie einzelne Orte ausschließen.
Neue Funktion erinnert an Snapchat
Instagram ist die Video- und Foto-Plattform des Facebook-Konzerns Meta. Die Konkurrenz-App Snapchat hat schon länger eine Karte, auf der Nutzer ihre Position mit Freunden teilen können.
