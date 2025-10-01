Darmkrebs: Ärzte warnen vor versteckter Gefahr

Laut einem Bericht des britischen „Guardian“ hat sich die Zahl der weltweiten Darmkrebsfälle bei Menschen unter 50 Jahren zwischen 1990 und 2019 mehr als verdoppelt (von rund 94.700 auf 225.700). Besonders deutlich ist der Anstieg bei 20- bis 29-Jährigen. In Europa kletterten die Raten dieser Altersgruppe jährlich um fast 8 Prozent – der stärkste Zuwachs wurde bei den Jüngsten beobachtet. Eine Entwicklung, die weder allein durch bessere Diagnostik noch durch genetische Faktoren erklärt werden kann.