EU-Gipfel: Europa wird in „hybriden Krieg“ gezogen

Europa müsse „zeigen, dass wir bereit sind, uns zu verteidigen“ und nicht nur den Willen, sondern auch die Fähigkeit dazu habe. Man sollte sich nicht „in einer falschen Sicherheit wiegen“, warnte der Bundeskanzler. Die Freigabe eingefrorener russischer Mittel für die Ukraine-Hilfe wäre nach Ansicht von Stocker eine „Möglichkeit“. Stocker betonte auch: „Wir sind ein neutrales Land, alles, was wir machen, ist am Boden der Neutralität“.