Altach engagiert neunfachen Nationalteam-Kicker

Bundesliga
01.10.2025 17:20
Blendi Idrizi hier im Schalke-Dress gegen Martin Hinteregger.
Blendi Idrizi hier im Schalke-Dress gegen Martin Hinteregger.(Bild: EPA/LARS BARON / POOL)

Bundesligist SCR Altach hat sich bis Saisonende mit dem offensiven Mittelfeldspieler Blendi Idrizi verstärkt. 

Wie der Tabellensechste am Mittwoch bekanntgab, war der 27-jährige Deutsch-Kosovare und neunfache Teamkicker des Kosovo zuletzt vereinslos und absolvierte bereits seit Sommer sein Rehaprogramm in Altach.

Für Schalke 04 bestritt Idrizi drei Bundesligapartien, für Schalke sowie Jahn Regensburg 56 in der zweiten Liga.

