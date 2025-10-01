Waffen vorbereitet
Hamas-Trio plante offenbar Anschläge in Berlin
Mit einem schnellen Zugriff haben Anti-Terror-Ermittler in Berlin offenbar einen möglichen Anschlagsplan vereitelt. Drei Männer wurden festgenommen, als sie sich mitten in der Hauptstadt zu einer mutmaßlichen Waffenübergabe trafen. In einem Fahrzeug entdeckten die Einsatzkräfte ein Sturmgewehr des Typs AK-47, eine Pistole der Marke Glock und mehrere Hundert Schuss Munition.
Wie der „Spiegel“ berichtet, handelt es sich bei den Festgenommenen um einen 36-jährigen Deutschen libanesischer Herkunft, einen 43-jährigen gebürtigen Libanesen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie einen 44 Jahre alten Deutschen, der aus Syrien stammt. Der Zugriff erfolgte demnach bereits am Mittwoch.
Planten offenbar Anschläge in Deutschland
Die Bundesanwaltschaft wirft den drei Männern vor, Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas zu sein. Sie sollen den Ermittlungen zufolge in Deutschland Waffen und Munition beschafft haben, um mögliche Anschläge auf israelische und jüdische Einrichtungen vorzubereiten.
Laut Sicherheitskreisen, auf die sich der „Spiegel“ beruft, hatten Anti-Terror-Fahnder die drei Verdächtigen bereits länger im Visier. Am Mittwoch beobachteten sie schließlich ein Treffen in Berlin, bei dem offenbar Waffen übergeben werden sollten. Noch vor Ort griffen Spezialkräfte zu und stellten die funktionsfähigen Waffen sicher.
Waffenarsenal wird derzeit untersucht
Zeitgleich fanden Durchsuchungsmaßnahmen in Leipzig und Oberhausen (NRW) statt. Auch dort sollen Spuren und mögliche Beweismittel sichergestellt worden sein. Das beschlagnahmte Waffenarsenal wird derzeit kriminaltechnisch untersucht.
Die Festgenommenen stehen unter dem Verdacht der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung sowie der Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten. Der Bundesgerichtshof wird nun entscheiden, ob Haftbefehle erlassen werden.
