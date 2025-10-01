Hamas-Trio plante offenbar Anschläge in Berlin

Laut Sicherheitskreisen, auf die sich der „Spiegel“ beruft, hatten Anti-Terror-Fahnder die drei Verdächtigen bereits länger im Visier. Am Mittwoch beobachteten sie schließlich ein Treffen in Berlin, bei dem offenbar Waffen übergeben werden sollten. Noch vor Ort griffen Spezialkräfte zu und stellten die funktionsfähigen Waffen sicher.