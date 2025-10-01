Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakulärer Unfall

Kokain-Chauffeur direkt im Krankenhaus verhaftet

Niederösterreich
01.10.2025 17:15
Das Feuer im Tunnel war schnell gelöscht – durch den Aufprall waren einige Kisten aufgeplatzt, ...
Das Feuer im Tunnel war schnell gelöscht – durch den Aufprall waren einige Kisten aufgeplatzt, aus denen Euroscheine flatterten.(Bild: FF Vösendorf)

Bündelweise Euroscheine und Kokain mit beträchtlichem Schwarzmarktwert purzelten nach einem Unfall auf die S1. Der Lkw-Fahrer wurde schließlich direkt im Krankenhaus von der Polizei festgenommen.

0 Kommentare

Es war einer der spektakulärsten Tunnelunfälle – und auch einer mit einer interessanten Wendung. Denn beim Crash von vier Lastwagen im S1-Tunnel in Vösendorf (Bezirk Mödling) war durch die Wucht des Aufpralls eine der Ladungen geplatzt. Heraus purzelten bündelweise 50-Euro-Scheine, aber auch haufenweise Drogen.

Kokain im Gepäckfach
Wie die „Krone“ jetzt erfuhr, handelte es sich bei der „geplatzten“ Drogenlieferung um Kokainmengen von beträchtlichem Schwarzmarktwert. Als der Täter nach dem Unfall wohl ahnte, dass Unheil auf ihn zukommen könnte, ließ er sich fallen und gab vor, verletzt zu sein. Prompt wurde der Mann mit unbekannter Staatsbürgerschaft ins nächste Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch:
Die Ladung eines der zusammengekrachten Lkw (NICHT jener in der Mitte) war brisant. 
Schmuggel vermutet
Nach Massen-Crash flatterten Euroscheine aus Lkw
29.09.2025

Es war eigentlich ein Helfer der Feuerwehr Mödling, der die kuriose wie bedenkliche Entdeckung machte. Die Stapel von Euroscheinen ließen schon erahnen, dass es sich um eine Schmuggler-Fahrt handeln könnte. Die Drogen versteckte der Chauffeur offensichtlich im „Gepäckfach“. 

Täter am Krankenbett gefasst 
Der ohnehin unverletzte Chauffeur konnte sich schließlich über den überraschenden Besuch an seinem Krankenbett gar nicht freuen: Denn nachdem die Verwicklungen des Lenkers immer verdächtiger wurden, nahm die Polizei den Schmuggler-Chauffeur kurzerhand direkt im Spital fest. Es dürfte sich um einen Täter, der Teil eines internationalen Drogenschmugglerringes ist, handeln. Weitere Ermittlungen laufen. 

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
252.130 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
191.802 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.975 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1692 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1314 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf