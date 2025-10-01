Kokain-Chauffeur direkt im Krankenhaus verhaftet

Bündelweise Euroscheine und Kokain mit beträchtlichem Schwarzmarktwert purzelten nach einem Unfall auf die S1. Der Lkw-Fahrer wurde schließlich direkt im Krankenhaus von der Polizei festgenommen.
Es war einer der spektakulärsten Tunnelunfälle – und auch einer mit einer interessanten Wendung. Denn beim Crash von vier Lastwagen im S1-Tunnel in Vösendorf (Bezirk Mödling) war durch die Wucht des Aufpralls eine der Ladungen geplatzt. Heraus purzelten bündelweise 50-Euro-Scheine, aber auch haufenweise Drogen.
Kokain im Gepäckfach
Wie die „Krone“ jetzt erfuhr, handelte es sich bei der „geplatzten“ Drogenlieferung um Kokainmengen von beträchtlichem Schwarzmarktwert. Als der Täter nach dem Unfall wohl ahnte, dass Unheil auf ihn zukommen könnte, ließ er sich fallen und gab vor, verletzt zu sein. Prompt wurde der Mann mit unbekannter Staatsbürgerschaft ins nächste Krankenhaus gebracht.
Es war eigentlich ein Helfer der Feuerwehr Mödling, der die kuriose wie bedenkliche Entdeckung machte. Die Stapel von Euroscheinen ließen schon erahnen, dass es sich um eine Schmuggler-Fahrt handeln könnte. Die Drogen versteckte der Chauffeur offensichtlich im „Gepäckfach“.
Täter am Krankenbett gefasst
Der ohnehin unverletzte Chauffeur konnte sich schließlich über den überraschenden Besuch an seinem Krankenbett gar nicht freuen: Denn nachdem die Verwicklungen des Lenkers immer verdächtiger wurden, nahm die Polizei den Schmuggler-Chauffeur kurzerhand direkt im Spital fest. Es dürfte sich um einen Täter, der Teil eines internationalen Drogenschmugglerringes ist, handeln. Weitere Ermittlungen laufen.
