Meta will KI-Chip-Entwickler Rivos übernehmen

Meta will den Chip-Entwickler Rivos übernehmen und damit seine eigene Halbleiter-Entwicklung für Künstliche Intelligenz stärken. Das teilte der Social-Media-Konzern am Dienstag mit, ohne finanzielle Details zu nennen.
Das von Intel-Chef Lip-Bu an unterstützte Start-up aus dem kalifornischen Santa Clara ist auf das Design von Chips auf Basis der RISC-V-Architektur spezialisiert. Diese gilt als quelloffene Alternative zu den Architekturen von Arm, Intel und AMD.
„Die Arbeit an unseren eigenen Chips schreitet schnell voran, und dies wird unsere Bemühungen weiter beschleunigen“, teilte Meta mit. Rivos bringe Expertise beim Aufbau kompletter KI-Systeme mit, schrieb der für Technik zuständige Meta-Vizepräsident Yee Jiun Song auf LinkedIn. Mit der Übernahme wolle der Konzern die Arbeit an seiner hauseigenen Chip-Familie MTIA (Meta Training and Inference Accelerator) ausbauen.
Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern gibt derzeit hohe Summen für die begehrten KI-Chips des Marktführers Nvidia aus. Mit eigenen Chips will Meta die Abhängigkeit verringern und Infrastrukturkosten senken. Insidern zufolge wurde Rivos kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde mit rund zwei Milliarden Dollar bewertet. Meta sei zudem einer der größten Kunden des Start-ups gewesen.
