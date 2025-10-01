Meta will KI-Chip-Entwickler Rivos übernehmen

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern gibt derzeit hohe Summen für die begehrten KI-Chips des Marktführers Nvidia aus. Mit eigenen Chips will Meta die Abhängigkeit verringern und Infrastrukturkosten senken. Insidern zufolge wurde Rivos kurz vor einer neuen Finanzierungsrunde mit rund zwei Milliarden Dollar bewertet. Meta sei zudem einer der größten Kunden des Start-ups gewesen.