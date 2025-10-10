Traditionshandwerk trifft auf moderne Standards

Bei Moser Wurst in Wieselburg werden Tradition und Innovation großgeschrieben. Der Familienbetrieb, bekannt für Spezialitäten wie die „Schwarze Pute“, setzt auf höchste Standards – und auf Menschen, die diese mit Leben füllen.
Eine davon ist Irene Wagner, seit Mai 2022 ist die 31-Jährige Qualitätsmanagerin und Teil des Teams.
„Mir gefallen meine abwechslungsreichen Tätigkeiten sowie der familiäre Zusammenhalt. Ich bin stolz, hier zu sein und mein Wissen ausleben und weitergeben zu können.“
Irene Wagner, Qualitätsmanagerin
Alltag zwischen Kontrolle und Entwicklung
Wagners Arbeit bewegt sich zwischen Routineaufgaben und stetiger Weiterentwicklung. Sie führt regelmäßige Betriebskontrollen durch, achtet auf Hygiene und Kennzeichnungen: „Ich verfasse, kontrolliere und optimiere Produktspezifikationen, -informationen und Lebensmittelkennzeichnungen. Außerdem bereite und begleite ich Audits, dokumentiere neue Produkte und organisiere Verkostungen.“ Damit ist sie ein wichtiges Bindeglied, das sicherstellt, dass die Qualität der Produkte den höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Offene Türen für neue Ideen
Auf das Unternehmen gestoßen ist die 31-Jährige über eine Internetrecherche. Heute blickt sie voller Tatendrang in die Zukunft: „Ich hoffe, dass ich mich auch zukünftig im Betrieb weiterentwickeln kann, mein Wissen wächst und ich meine Ideen weiterhin einbringen kann.“ Diese Offenheit für Neues ist Teil der Firmenphilosophie.
Innovationsgeist ist kein Zufall
Dieser Innovationsgeist ist bei Moser Wurst kein Zufall – er hat System. Das Unternehmen sieht seine Mitarbeiter nicht nur als Beschäftigte, sondern als zentrale Säule: „Ein gutes Team ist die beste Voraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen“, weiß Eigentümerin Irmtraud Moser. Deshalb legt man Wert auf Wertschätzung, Sicherheit, ein familiäres Umfeld.
„Wertschätzung und Zusammenarbeit sind die Basis für nachhaltigen Erfolg. Nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lassen sich Herausforderungen meistern und Potenziale entfalten.“
Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ
Bild: Mag. Rita Newman
Gemeinsam stark
Herausforderungen, ob beruflicher oder auch privater Natur, werden gemeinsam bewältigt. Das Miteinander steht im Vordergrund – und das wirkt sich nicht nur auf das Betriebsklima aus, sondern auch auf die Produkte. Bei Moser Wurst wird eben nicht nur Wurst gemacht – hier wird Verantwortung geteilt, Zusammenhalt gelebt und Qualität garantiert.
Moser Wurst GmbH, mit Sitz in Wieselburg, ist ein Traditionsbetrieb mit 102 Mitarbeiter:innen, darunter vier begünstigte Behinderte, und einer Frauenquote von 50%. Aktuell werden 5 Lehrlinge in Fleischverarbeitung, Feinkostverkauf und Betriebslogistik ausgebildet. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt 12 Jahre. Der Betrieb beliefert Gastronomie und Handel in Österreich und Deutschland. Moser Wurst ist als Geflügelspezialist bekannt - insbesondere für die Schwarze Pute. Mehr Informationen unter www.moserwurst.at