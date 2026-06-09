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55 Plus kann mehr

„Best Ager“ als Gewinn für heimischen Arbeitsmarkt

Niederösterreich
09.06.2026 16:00
Hedwig Alscher (li.) mit ihrer neuen Chefin Alexandra Mandl (CEO der Firma Euronics). Alscher ...
Hedwig Alscher (li.) mit ihrer neuen Chefin Alexandra Mandl (CEO der Firma Euronics). Alscher hat es nach einem Jahr erst wieder geschafft, einen neuen Job zu finden – trotz Top-Ausbildung.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Wie schwer es arbeitslose Menschen über 55 haben, zeigt die aktuelle Arbeitslosenstatistik. Denn jeder vierte Arbeitslose in NÖ ist älter als 55 Jahre. Das AMS betont betont jedoch die Vorzüge von reiferen Arbeitskräften und setzt sich mit einem eigenen Programm verstärkt für sie ein. 

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Ist man erst einmal 55 Jahre alt oder älter, dauert die Jobsuche durchschnittlich 117 Tage statt 95. Vor allem Frauen sind davon betroffen. Aber: „Aus der Erfahrung wissen wir: Best Ager bringen Erfahrung und Stabilität ins Team und sind bei der Weitergabe von Wissen unverzichtbar“, weiß AMS-NÖ Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Deshalb lässt man nichts unversucht, um gerade für diese Zielgruppe echte Beschäftigungschanchen herauszuarbeiten.

Zitat Icon

Ältere Arbeitnehmer sind keine zweite Wahl, sondern ein Gewinn für jeden Betrieb. 

Monika Eisenhuber, WK NÖ-Vizepräsidentin

Ein Jahr arbeitslos – trotz Top-Ausbildung
Eine, die diesen Sprung zurück ins Arbeitsleben gefunden hat, ist Hedwig Alscher aus Ebreichsdorf, Bezirk Baden. „Es war einlanger und steiniger Weg“, so die 55-Jährige, die trotz bester Ausbildung (technisches Studium, mehrere Fremdsprachen, zahlreiche Weiterbildungen) ein Jahr lang ohne Job war. Über 100 Bewerbungen schrieb sie. „Zu sieben Vorstellungsgesprächen wurde ich eingeladen“, so Alscher über diese für sie besonders belastende Zeit. Doch sie hatte Glück: Seit kurzem ist sie in Biedermannsdorf als Bilanzbuchhalterin beschäftigt. „Und meine Chefin schätzt meine Kompetenz und meine Erfahrung“, so Alscher. 

AMS-NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern, Anatol Kaiser, CEO der PAG Holding GmbH, ...
AMS-NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern, Anatol Kaiser, CEO der PAG Holding GmbH, Bilanzbuchhalterin Hedwig Alscher, WK NÖ-Vizepräsidentin Monika Eisenhuber und AK NÖ-Vizepräsident Horst Pammer.(Bild: Doris Seebacher)
(Bild: Doris Seebacher)

„Aktion 55+“ trägt bereits Früchte
Ein erster Erfolg zeigt sich bereits durch gezielte Maßnahmen wie Qualifizierungsförderungen oder Eingliederungsbeihilfen. Die Zahl der 55-Jährigen, die zwei Jahre oder länger arbeitslos waren, konnte zwischen 2022 und 2025 halbiert werden.

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