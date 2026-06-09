„Best Ager“ als Gewinn für heimischen Arbeitsmarkt

Ein Jahr arbeitslos – trotz Top-Ausbildung

Eine, die diesen Sprung zurück ins Arbeitsleben gefunden hat, ist Hedwig Alscher aus Ebreichsdorf, Bezirk Baden. „Es war einlanger und steiniger Weg“, so die 55-Jährige, die trotz bester Ausbildung (technisches Studium, mehrere Fremdsprachen, zahlreiche Weiterbildungen) ein Jahr lang ohne Job war. Über 100 Bewerbungen schrieb sie. „Zu sieben Vorstellungsgesprächen wurde ich eingeladen“, so Alscher über diese für sie besonders belastende Zeit. Doch sie hatte Glück: Seit kurzem ist sie in Biedermannsdorf als Bilanzbuchhalterin beschäftigt. „Und meine Chefin schätzt meine Kompetenz und meine Erfahrung“, so Alscher.