„Best Ager“ als Gewinn für heimischen Arbeitsmarkt

Wie schwer es arbeitslose Menschen über 55 haben, zeigt die aktuelle Arbeitslosenstatistik. Denn jeder vierte Arbeitslose in NÖ ist älter als 55 Jahre. Das AMS betont betont jedoch die Vorzüge von reiferen Arbeitskräften und setzt sich mit einem eigenen Programm verstärkt für sie ein.
Ist man erst einmal 55 Jahre alt oder älter, dauert die Jobsuche durchschnittlich 117 Tage statt 95. Vor allem Frauen sind davon betroffen. Aber: „Aus der Erfahrung wissen wir: Best Ager bringen Erfahrung und Stabilität ins Team und sind bei der Weitergabe von Wissen unverzichtbar“, weiß AMS-NÖ Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Deshalb lässt man nichts unversucht, um gerade für diese Zielgruppe echte Beschäftigungschanchen herauszuarbeiten.
Ältere Arbeitnehmer sind keine zweite Wahl, sondern ein Gewinn für jeden Betrieb.
Monika Eisenhuber, WK NÖ-Vizepräsidentin
Ein Jahr arbeitslos – trotz Top-Ausbildung
Eine, die diesen Sprung zurück ins Arbeitsleben gefunden hat, ist Hedwig Alscher aus Ebreichsdorf, Bezirk Baden. „Es war einlanger und steiniger Weg“, so die 55-Jährige, die trotz bester Ausbildung (technisches Studium, mehrere Fremdsprachen, zahlreiche Weiterbildungen) ein Jahr lang ohne Job war. Über 100 Bewerbungen schrieb sie. „Zu sieben Vorstellungsgesprächen wurde ich eingeladen“, so Alscher über diese für sie besonders belastende Zeit. Doch sie hatte Glück: Seit kurzem ist sie in Biedermannsdorf als Bilanzbuchhalterin beschäftigt. „Und meine Chefin schätzt meine Kompetenz und meine Erfahrung“, so Alscher.
„Aktion 55+“ trägt bereits Früchte
Ein erster Erfolg zeigt sich bereits durch gezielte Maßnahmen wie Qualifizierungsförderungen oder Eingliederungsbeihilfen. Die Zahl der 55-Jährigen, die zwei Jahre oder länger arbeitslos waren, konnte zwischen 2022 und 2025 halbiert werden.
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